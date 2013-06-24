На складах Збройних сил є достатня кількість літньої й зимової форми (з минулого періоду закупівель), зокрема й для забезпечення резервів. Про це повідомило Міністерство оборони.

«Постачання літньої форми одягу відбувається планово, темпами, що задовольняють. Із речовим майном літньої номенклатури проблем немає. Наявні залишки дають змогу організувати і здійснити забезпечення необхідної кількості військовослужбовців», — цитує слова начальника тилу командування сил логістики ЗСУ полковника Сергія Булавка пресслужба Міноборони.

Щодо накопичення зимової форми одягу, то, за даними заступника міністра оборони Дениса Шарапова, відомство започаткувало процес укладання контрактів для забезпечення війська зимовим одягом.

«Умови, в яких наші захисники і захисниці обороняють державу від російських загарбників, складні. Потреба у високоякісній формі та її вчасна доставка завжди актуальні. Відомство робить усе можливе, щоб швидко реагувати на запит ЗСУ та реалізовувати його», — каже Денис Шарапов.

Він наголошує на позитивних зрушеннях у динаміці закупівель для ЗСУ завдяки системним змінам в організації держзакупівель Міноборони з мінімізацією корупційних ризиків. Відбувається реформування профільного підрозділу Міноборони в департамент ресурсного забезпечення, який концентруватиметься на формуванні політик та планів закупівель. У цьому Міноборони працює в тісній взаємодії із Громадською антикорупційною радою.