У Німеччині відкрилася дводенна 53-тя Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки, в якій беруть участь близько 500 осіб. Серед них лідери провідних держав, відомі політологи та громадські діячі. Конференцію відкрив виступ канцлера ФРН Ангели Меркель.
Президент Петро Порошенко, який відбув до Мюнхена для участі у конференції, повідомляє УНІАН, взяв участь у дискусії «Майбутнє Заходу: падіння чи повернення?» До дискусії долучилися сенатор США Джон Маккейн, президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон та міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.
Як повідомляє департамент прес-служби АПУ, у програмі конференції чимало двосторонніх зустрічей Петра Порошенка з лідерами інших держав і міжнародних організацій. Зокрема, з Анджеєм Дудою, віце-президентом США Майком Пенсом і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.