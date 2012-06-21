Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Донедавна пільги на проїзд для певних категорій населення надавали винятково в безготівковій формі. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня нинішнього року затверджено Порядок надання таких пільг також у готівковій формі, тобто їхню монетизацію.
На виконання цього документу на Черкащині розроблено розпорядження обласної державної адміністрації щодо визначення розміру щомісячної готівкової виплати пільг із оплати проїзду. Її розраховували шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті в області на 30 поїздок. У результаті вийшла сума в 60 грн. Однак, на думку представників організацій і спілок учасників бойових дій, такі новації обмежують їхні права. Вони вимагають скасування цієї постанови Кабміну.
Разом з тим, як заявив на зустрічі із представниками організацій і спілок учасників бойових дій голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, спільно з органами місцевого самоврядування можливо врегулювати питання пільгового проїзду. Він запропонував для цього відповідний механізм на обласному рівні:
— Органи місцевого самоврядування мають право ухвалювати рішення щодо збільшення кількості поїздок і розміру суми щомісячної готівкової виплати. Можливості допомоги нашим бійцям на місцях, завдяки децентралізації, є. Уже зараз на компенсацію пільгового перевезення в області передбачено майже 24 млн. грн. Це зробили райони, міста (крім міста Черкаси), об’єднані громади.
Відповідне звернення до органів місцевого самоврядування буде розглянуто на сесії обласної ради, яка відбудеться 27 червня. Наразі обласний керманич запропонував координаційним радам учасників АТО та ветеранів правоохоронних структур напрацювати пропозиції щодо мінімальних сум щомісячної готівкової виплати в міському та міжміському транспорті.