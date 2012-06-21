Українсько-французька компанія «Бетен Енженьєрі» за фінансової підтримки уряду Французької Республіки в межах програми FASEP (Фонд вивчення та допомоги приватному сектору) започатковує в Україні пілотний проект з комплексної оптимізації системи утилізації та переробки відходів у місті Черкаси.
Ефективна система управління відходами різних видів, що відповідає європейським екологічним стандартам, буде максимально пристосована до економічних, соціальних та екологічних складових розвитку міста. Комплексна методологія, яку використовують у проекті, а також можливість його реалізації за аналогією з іншими містами України, свідчать про його інноваційність та затребуваність в Україні.
Нині фахівці розробляють техніко-економічне об∂рунтування, яке об’єднає весь ланцюг формування вартості відходів міста. «Бетен Енженьєрі», маючи 25-річний досвід надання повного спектра інжинірингових та консультаційних послуг на ринку України, країн Східної Європи та СНД, уже розпочала у співпраці зі структурним підрозділом компанії, «Черкаською службою чистоти» та кількома спеціалізованими французькими компаніями проведення морфологічного аналізу для виявлення особливостей структури відходів залежно від типу господарської діяльності. Аналіз даних структури відходів, логістичної системи вивезення сміття, існуючої структури переробки вторинної сировини та планів міста на майбутній період дасть змогу визначити основні потреби у сфері управління відходами на перспективу.
Згідно з даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України торік на переробку та утилізацію було спрямовано лише 4,2% побутових відходів, з яких 1,7% спалено. Приблизно таку саму картину спостерігаємо й цього року. Ситуація, без перебільшення, критична. Адже спалювання сміття вже давно не метод ефективного вирішення питання в більшості країн Європи, тому сортування відходів та їхню подальшу переробку й утилізацію буде сплановано відповідно до новітніх рішень у сфері управління відходами.
ПРЯМА МОВА
Остап СЕМЕРАК, міністр екології та природних ресурсів України:
— Переконаний, що ліміт довіри природи до людей вичерпано, тому необхідно і владі, й громаді активізуватися і разом почати очищати українську землю від суцільних смітників. Вирішення питання утилізації побутових відходів — не менш важлива соціальна проблема, ніж ремонт шкіл, лікарень чи доріг. Україна потопає у смітті. Це — факт. І досить чекати, що хтось приїде з Києва і прибере за вас сміттєзвалище, утворене кожним із вас. Слід нарешті усвідомити: сміття не розчиниться саме собою з часом у повітрі чи воді. Воно потрапляє у підземні води і стає отрутою, яку ми споживаємо, а потім стаємо пацієнтами тих самих відремонтованих лікарень. Вода і повітря були й залишаються стратегічним життєвим ресурсом для кожної людини.