Міненерговугілля дало доручення Київтрансгазу під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води в кілька районів міста. Про це в понеділок на селекторній нараді з питань підготовки до зими повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
«На доручення віце-прем’єра Володимира Кістіона міністерство дало протокольне доручення Трансгазу (Київтрансгазу — ред.) під’єднати до тиску ТЕЦ-6, але протягом 5 діб це питання так і не вирішено, не пояснюючи чому», —розповів він.
У зв'язку з цим міністр закликав прем'єра Володимира Гройсмана дати аналогічне доручення зі свого боку.