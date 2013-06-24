Міністерство оборони України допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків БпЛА. Важливо, що процес допуску зайняв усього кілька днів: уперше це відбулося за схемою спрощеного допуску інновацій на поле бою. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом.

FPV-дрони — реальні інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни, тому Міноборони робить усе, щоб їх ставало більше. Нові вітчизняні розробки, які вже встигли випробувати та схвалити наші військові, — найкраще рішення для поповнення арсеналу. Окреме досягнення — наші дрони, призначені для виконання бойових завдань із цілодобового спостереження та розвідки вдень та вночі.

21 жовтня уряд підтримавпостанову, яку розробило Міністерство оборони, про спрощений порядок допуску до експлуатації безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. Зареєструвати свій запит на допуск до експлуатації нового зразка озброєння можна черезАкселераторінноваційного розвитку Міністерства оборони України. Завдяки цьому сервісу вже надійшло від виробників 354 зразки озброєння та військової техніки. 108 зразків затверджено до експлуатації, 199 заявок вивчають.

Джерело: Міністерство оборони України