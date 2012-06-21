Система «ProZorro. Продаж» допомогла реалізувати активи неплатоспроможних банків на 35 мільйонів гривень із середнім підвищенням стартової ціни лота на 10%. Ця система перебуває в розпорядженні Фонду гарантування вкладів і з 1 січня стане обов’язковою для використання під час продажу майна. «За короткий термін вдалося запустити функціональну систему «ProZorro. Продаж», яка провела торгів на 35 мільйонів гривень, і це лише початок», — пообіцяв під час брифінгу в Києві заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Під час реалізації активів неплатоспроможних банків через згадану систему, повідомляє УНІАН, нерідко вдається досягти значного підвищення стартової ціни. Нині балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить приблизно 440 мільярдів гривень. Фонд планує виручити в результаті управління активами цих банків близько 7,5 мільярда гривень.