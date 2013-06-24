28 вересня 2023 року набрали чинності визначені Кабінетом Міністрів України механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.Таке рішення Уряд ухвалив 22 вересня 2023 року на виконання Закону України №2792-IX, що набрав чинності 28 березня 2023 року і має на меті підвищити ефективність діяльності акціонерних товариств з державною часткою 100%. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер згідно з чинним законодавством такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Раніше державні АТ не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність акціонерних товариств.

«Метою перетворення стратегічних державних підприємств в акціонерні товариства є забезпечення прозорої системи в їх управлінні. Це створює умови для побудови довіри потенційних інвесторів до системи управління державними підприємствами та залучення в них довгострокових інвестицій, що є для нас пріоритетом на найближчі роки. Українська економіка цього дуже потребує, отже, ми маємо залучати найкращі інструменти для отримання результату», – прокоментувала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Уряд та Міністерство економіки спільно з Парламентом продовжують послідовно підвищувати ефективність державного сектору економіки. Ще одним логічним кроком стало врегулювання продажу та оренди майна державних акціонерних товариств, серед яких такі стратегічно важливі як підприємства групи Нафтогаз, Укрпошта, Укрзалізниця та інші. Йдеться про стратегічні для економіки та держави загалом компанії, які й надалі залишатимуться у її власності. Прозорі та єдині правила і цифровізація процесів допоможуть бізнесу отримати доступ до публічних активів. Це збільшить конкуренцію на торгах та інвестиції в державне майно і сприятиме зростанню економіки», — зазначив заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Акціонерні товариства з державною часткою 100%, серед яких Укрзалізниця, Укрпошта, НАК “Надра України, Національна енергетична компанія "Укренерго”, АТ “Автомобільні дороги України”, ПАТ "Укргідроенерго", АТ “НАК “Нафтогаз”, АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія”, АТ “Аграрний фонд”, “Українське Дунайське Пароплавство” та інші, продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі.

“Публічні активи реалізовуються в системі Прозорро.Продажі з 2017 року. Це і продаж обʼєктів малої приватизації, і оренда державного майна, і продаж та оренда земельних ділянок. За сім років від реалізації цих активів державний бюджет поповнився щонайменше на 15 млрд гривень. Запроваджені Урядом та Парламентом механізми дозволять збільшити суму надходжень до бюджету, критично важливих під час війни, адже вони дають можливість усім державним АТ управляти своїми активами в прозорий і конкурентний спосіб через державні онлайн-аукціони”, — додав СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

З-поміж активів державних АТ, які реалізовуватимуться на електронних торгах, — земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо. За рішенням Уряду аукціони з продажу та оренди таких активів проходитимуть на підвищення (англійський аукціон) та на пониження ціни (голландський аукціон).

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні. Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф.