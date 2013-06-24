Темпи зростання світових цін на продукти харчування досягли найвищого рівня від липня 2011 року. Ціни зростають третій місяць поспіль і зросли з вересня на 3%. А порівняно з жовтнем 2020 року — на 31,3%, стверджує Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Ціни на зернові з вересня підскочили на 3,2% (22,4% — за рік), а пшениця подорожчала на 5% (38,3% — з жовтня 2020 року), що пов’язано зі зменшенням врожайності в основних країнах-експортерах, зокрема Канаді, Росії і США. Ціни на решту зернових також зросли, повідомляє Укрінформ. Рослинна олія за місяць подорожчала на 9,6%, — історичний максимум зростання, а молочні продукти — на 2,6% (15,5% — за рік). Упродовж року на 22,1% подорожчало м’ясо, цукор додав у ціні понад 40%.

За прогнозами ООН, порівняно з торішнім показником світове виробництво зернових у 2021 році досягне нового рекордного рівня — близько 2,793 мільярда тонн. Водночас через зростання населення на Землі світове споживання зернових за рік додасть 1,7%.