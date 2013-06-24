У межах візиту до Ефіопії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, Президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом. Зустрічі відбулися напередодні Дня Африки, який відзначають 25 травня, повідомляє МЗС.

Дмитро Кулеба розповів Азалі Ассумані та Мусі Факі Махамату про курс України на активізацію відносин із країнами Африки, який дасть змогу створити взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян. Міністр підкреслив, що Україна вже істотно активізувала взаємодію із країнами Африки в міжнародних організаціях, нарощує співпрацю в галузі продовольчої безпеки, активно ділиться досвідом воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

«Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку — для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, щоб Україна та країни Африки ще краще розуміли одне одного», — зазначив Дмитро Кулеба.

У зв’язку із цим сторони домовилися перевести на системну основу контакти і консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського Союзу.

Глава української дипломатії привернув увагу до негативних наслідків агресії росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізації діяльності ПВК «вагнер», падіння соціально-економічних показників.

«Війна росії проти України відчувається у всьому світі, зокрема на африканському континенті. Критично важливо об’єднати зусилля, щоб покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української формули миру», — підкреслив міністр.

Окремою темою зустрічей стала продовольча безпека в Африці. Український міністр зазначив, що в межах гуманітарної програми Президента України Grain from Ukraine упродовж грудня 2022 року — березня 2023-го український уряд відправив шість кораблів із вантажем 170 тисяч тонн пшениці до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену. Ефіопія отримала 90 тисяч тонн, Кенія — 25 тисяч, Сомалі — 25 тисяч, Ємен — 30 тисяч тонн. За словами урядовця, найближчим часом заплановано відправлення суден з агропродукцією й до інших країн, які потребують допомоги.

Дмитро Кулеба наголосив, що завдяки функціонуванню Чорноморської зернової ініціативи станом на початок травня до країн Африки було експортовано 123 судна із 3,3 мільйона тонн сільгосппродукції. Це дало змогу стабілізувати ситуацію із продовольством в окремих африканських країнах. У цьому контексті міністр закликав Африканський Союз вимагати від росії, щоб вона перестала перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та припинила блокаду українських портів.

«росія не має використовувати продовольство як зброю. Безперешкодний експорт українських зернових допомагатиме африканським країнам отримувати сільськогосподарську продукцію, якої вони потребують. Закликаємо Африканський Союз чітко заявити росії про неприйнятність її деструктивної політики», — підсумував Дмитро Кулеба.