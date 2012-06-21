Лідери Євросоюзу домовилися продовжити економічні санкції проти Росії. Причина — ігнорування Москвою своїх зобов’язань у рамках мінських домовленостей. Таке рішення ухвалив Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER), повідомив на своїй сторінці в Твіттері президент Європейської Ради Дональд Туск. «Погоджено. ЄС продовжить економічні санкції для Росії через невиконання мінських домовленостей», — лаконічно написав він.
У Брюсселі під час саміту лідерів країн — членів ЄС канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон поінформували своїх колег про стан виконання мінських домовленостей. Дональд Туск переконаний, що саме доповідь Ангели Меркель та Еммануеля Макрона щодо ситуації на Донбасі й стану просування мінського процесу сприяла рішенню ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії.
У дні проведення саміту в Брюсселі з робочою поїздкою перебував і український Президент Петро Порошенко, повідомляє департамент прес-служби АП. Глава держави провів зустрічі з лідерами Євросоюзу, на яких серед іншого обговорено питання антиросійських санкцій. Глава держави під час брифінгу для журналістів наголосив, що останнім часом ситуація на Донбасі загострилась: почастішали напади на представників моніторингової місії ОБСЄ, на цивільні об’єкти. «Реакція наших партнерів із Євросоюзу залишається незмінною, а санкції продовжуватимуться», — заявив Президент.
Петро Порошенко повідомив, що говорив про санкційну політику з президентом Європейської Ради, главами європейських держав — членів Європейської народної партії, зокрема канцлером ФРН, лідерами Іспанії, Хорватії, інших країн. На його думку, рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії — це «перемога українського народу, Української держави, української дипломатії». «Це сильна мотивація — повернути Росію за стіл переговорів і забезпечити виконання безпекового компоненту мінських угод», — наголосив Петро Порошенко.
Президент також повідомив, що традиційно санкції продовжують кожні півроку. «Це дає змогу й час Росії зробити дуже прості речі: вивести свої війська, визволити українських заручників, співпрацювати з місією ОБСЄ і забрати свої гармати, танки, системи залпового вогню, якими росіяни вбивають українців на нашій рідній землі», — сказав він.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»