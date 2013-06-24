Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації реформи ефективного управління держмайном. У ній взяли участь перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

За інформацією Мінекономіки, в управлінні держави перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще понад 600 підприємств залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану.

Тим часом уже більш як 1900 об’єктів передано Фонду державного майна. Прем’єр-міністр дав завдання прискорити передачу інших підприємств. «Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об’єкти надалі має бути виставлено на прозорі електронні аукціони», — зазначив очільник уряду. Прем’єр-міністр підкреслив, що перед Фондом держмайна цього року стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику. Також він доручив Мінекономіки й ФДМУ спільно з Мінцифри створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників.