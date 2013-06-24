Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки постанов для приведення їх у відповідність до євроінтеграційного рамкового Закону «Про управління відходами». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, зміни внесено до:

- Постанов Уряду, які регулюють сферу управління відходами від руйнувань в Україні (№ 474, № 1073, № 625). Зазначені акти були прийняті до набрання чинності Законом «Про управління відходами», тож потребували гармонізації термінології із термінологією рамкового документа.

- Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Зокрема, з-під дії цього порядку виключено питання управління відходами видобувної промисловості. Адже дозвільна система у цій сфері суттєво відрізняється від механізму отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Міндовкілля вже розробило та подало на розгляд Уряду законопроект «Про управління відходами видобувної промисловості». Прийняття цього документа є також однією з рекомендацій Європейської Комісії, викладених у звіті «Україна 2023».

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1214 «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів». До Міндовкілля надійшли численні звернення суб’єктів господарювання щодо внесення змін до цього документа, які наразі схвалені Урядом. Серед ключового - питання набрання чинності постановою. Відтепер вона вважається чинною з моменту її опублікування, тобто її норми вже діють на території України.