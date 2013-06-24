Команда Міністерства на чолі з Віце-прем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим зустрілася з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком. У фокусі обговорення спільні проекти – завершення реформи децентралізації, трансформація житлової політики – та перспективи подальшої співпраці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рада Європи була і залишається одним з ключових партнерів України протягом усього процесу впровадження реформи децентралізації. На цьому під час зустрічі наголосив Олександр Кубраков.

«Саме завдяки експертній підтримці Ради Європи Україна змогла не тільки успішно запровадити реформу, але й зробити це відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Наразі маємо основні пріоритети у цьому напрямку: забезпечення адміністративного нагляду за законністю прийнятих рішень органами місцевого самоврядування, розмежування владних повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, розвиток місцевої демократії. Ці пріоритети також є частиною Плану України, а також Дорожньої карти децентралізаційної реформи», – зазначив Віце-Премʼєр-міністр.

Своєю чергою заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла про прогрес у роботі з оновлення державної житлової політики. Її законодавча база за словами Наталії Козловської є застарілою та потребує актуалізації, адже стара версія містить радянські стандарти.

Також команда Міністерства проінформувала делегацію Офісу Ради Європи в Україні про завершення роботи над дорожньою картою реформи децентралізації. Її презентація відбудеться 7 листопада 2023 року.