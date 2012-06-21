Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-липні 2017 року зросли на 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.
Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 2,7%, а тваринництва — на 45% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року.
У липні порівняно з червнем сільгосппродукція зросла в ціні на 0,3%. Зокрема, рослинницька продукція подорожчала на 0,3%, а тваринницька — подешевшала на 0,6%.
Порівняно з липнем 2016 року середні ціни в липні цього року зросли на 9,9%. Зокрема, вартість продукції рослинництва зросла на 6,1%, а тваринництва — на 28,6%.