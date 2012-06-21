Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 15 вересня Уряд схвалить проект бюджету на 2018 рік і подасть його в парламент, про це він сказав під час перевірки капітального ремонту ділянки дороги Київ-Знам'янка, передає УНН.
«У минулому році ми вчасно подали бюджет до українського парламенту і його не відкликали. В цьому році 15 числа уряд схвалить проект бюджету на 2018 рік і подасть його в парламент. Ми не будемо відкликати проект бюджету. Ми хочемо відкритої публічної дискусії, ми хочемо, щоб бюджет країни на 2018 рік був абсолютно зрозумілим для українських громадян», — повідомив В.Гройсман.
Він наголосив, що Уряд презентує пріоритети бюджету в п’ятницю, на засіданні Кабміну.