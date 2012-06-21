Сподіваюся, що вже цього тижня містобудівна рада ухвалить рішення про те, яким буде Шулявський шляхопровід після реконструкції. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».
Мер нагадав, що минулого тижня на засіданні секції архітектурно-містобудівної ради її члени розглянули 7 проектів реконструкції шляхопроводу та відібрали три, які найбільше відповідають висунутим вимогам.
«Ми запросили до обговорення архітекторів, профільних спеціалістів з будівництва транспортних споруд. Сподіваюся, що наступного тижня ми будемо мати висновки та рішення, як виглядатиме шляхопровід після реконструкції. Важливо не втрачати час. Цього року ми вже запланували більше 2 млрд грн, які будуть вкладатися в реконструкцію об’єктів інфраструктури», — підкреслив Віталій Кличко.
Міський голова нагадав, що після надзвичайної ситуації на Шулявці столична влада перевіряє стан усіх штучних об’єктів — мостів та шляхопроводів, щоб визначити їх технічний стан. За попередньою інформацією, обстежують понад 170 об’єктів інфраструктури.
«В аварійному стані об’єктів не виявлено. Деякі є в передаварійному стані. Це означає, що нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб ці об’єкти в жодному разі не перейшли в категорію аварійних, які б могли нести загрозу життю та здоров’ю киян та життєдіяльності міста. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук прозвітує перед депутатами Київради і киянами про експертні висновки і надасть аналітику щодо стану об’єктів, які зараз перевіряються», — наголосив Віталій Кличко.