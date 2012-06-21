Кабінет Міністрів України у ході свого засідання підтримав розроблений Міністерством юстиції проект розпорядження, який забезпечив можливість розширення пілотного проекту «Шлюб за добу» на всю Україну.
Проект розпорядження шляхом поширення пілотного проекту на територію інших населених пунктів, зокрема сіл, дасть можливість максимально наблизити відповідну адміністративну послугу до споживачів, створивши при цьому сприятливі умови для її отримання.
Метою даної ініціативи є творення сприятливих умов для отримання фізичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану задля реалізації гарантованого державою права на шлюб.
Нагадаємо: послуга з реєстрації шлюбу за спрощеною процедурою у скорочений термін «Шлюб за добу» нині діє у 20 населених пунктах. Цим сервісом з моменту запуску 29 липня 2016 року скористалися 5 630 пар.