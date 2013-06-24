11 липня, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Посол США в Україні Бріджит Брінк оголосили про розширення підтримки Агентства USAID ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Передбачається, що кожна громада-партнерка отримає комплексну підтримку для посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування, вдосконалення управлінських практик, надання послуг та місцевого економічного розвитку.

Підтримка областей, які сильно постраждали від війни, буде зосереджена на реконструкції та відновленні.

«Я вдячний Уряду США, та всьому американському народу за підтримку, яка надається Україні у боротьбі з російським агресором та у побудові сильного, демократичного суспільства. Розширення підтримки USAID на громади, які були звільнені від російських окупантів, знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій, є важливим елементом розбудови мережі Команд підтримки громад. Для забезпечення лідерства громад у відбудові, необхідне посилення їхньої спроможності – розвиток компетенцій з управління проєктами відновлення, належного планування, зокрема, програм комплексного розвитку громад, розбудови системи попередження корупційних ризиків. Розраховуємо на плідну та практичну співпрацю Міністерства та проекту «ГОВЕРЛА» – для ефективної, швидкої, підзвітної відбудови, яка стосується не тільки відновлення інфраструктури, але і розвитку публічних інститутів», — зазначив Олександр Кубраков.

На основі оцінки спроможності громад та ІТ-аудиту «ГОВЕРЛА» розробить індивідуальний план підтримки для кожної громади. У рамках реалізації планів проект надаватиме консультативно-методичну підтримку за допомогою таких інструментів, як тренінги, вебінари, обмін досвідом та кращими практиками, а також підтримка впровадження ініціатив місцевих громад.

Також план підтримки забезпечить посилення спроможності громади з реагування на надзвичайні ситуації. Більш того, органи місцевого самоврядування зможуть скористатися інструментом закупівель у натуральній формі, а місцеві громадські організації отримують доступ до грантових програм.

«Сполучені Штати продемонстрували свою відданість підтримці сотень українських громад, сприяючи покращенню послуг, розвитку економіки, покращенню фінансового менеджменту громад, розширенню можливостей залучення жителів громад, а також забезпеченню підзвітності Уряду. Мені особливо приємно повідомити, що сьогодні ми запрошуємо ще 15 українських громад із деяких із найбільш постраждалих областей – Чернігівської та Сумської – приєднатися до програми USAID «ГОВЕРЛА». Підтримуючи громади, ми допомагаємо Україні побудувати стійку основу для економічного зростання, ефективного управління та міцнішої демократії», — зазначила Бріджит Брінк.

Довідково

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») сприяє Уряду України у просуванні та здійсненні реформи децентралізації шляхом підтримки органів місцевого самоврядування, які повинні стати більш спроможними, підзвітними перед громадянами та такими, які здатні ефективно надавати послуги.

З 2021 року Проект USAID «ГОВЕРЛА» працює з 65 громадами у семи областях: Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Волинській, Закарпатській та Житомирській.