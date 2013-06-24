Захист інформаційного простору у прифронтових районах. Про це йшлося на спеціальній нараді в Кабінеті Міністрів України, яка відбулася на виконання доручення президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомляє Урядовий портал.

На порядку денному були питання забезпечення доступу до телерадіомовлення та інтернету. Окрема увага приділялася прифронтовим та деокупованим територіям.

Про ситуацію із доступом до радіо, телебачення та інтернету на прикордонні Сумщини та Чернігівщини поінформували голови згаданих обласних військових адміністрацій, а також голова адміністрації Державної служби зв’язку та захисту інформації.

За результатами наради Мінцифри, Держспецзв’язок та ОВА отримали відповідні доручення. Зокрема, оперативно налагодити сигнали там, де вони відсутні. А також забезпечити доступ до інтернету у віддалені громади. У тому числі через старлінки.