Відтепер закладам професійної освіти дозволено переоформлювати ліцензії на навчання без проведення процедури ліцензування — просто на основі чинних ліцензій. Таке рішення ухвалив Уряд сьогодні, 31 жовтня 2023 року, — схвалив постанову «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Раніше для того щоб змінити адресу закладу або оформити документи для переходу з державної в комунальну власність, закладам доводилося проходити тривалу процедуру ліцензування та призупиняти діяльність. Нині така процедура відбуватиметься одномоментно, що дасть змогу закладам не займатися бюрократією, а більше часу витрачати на організацію навчання», — зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Спрощене переоформлення ліцензії відтепер дозволене у таких випадках:

реорганізація закладу профтехосвіти або його структурного підрозділу;

зміна форми власності;

зміна найменування чи юридичної адреси;

зміна назви професії за Національним класифікатором України.

Нагадаємо, що стартувалатретя фаза проекту EdUP «Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні».