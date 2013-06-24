Міністерство аграрної політики та продовольства вкотре оновило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур. Погодні чинники залишаються сприятливими і дають змогу підвищити прогноз виробництва до 79,1 мільйона тонн. Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 мільйона тонн зернових та 21,6 мільйона тонн олійних.

Хоч загальна площа посівних ярих і озимих зернових цього року була меншою на 980 тисяч га, ніж торік, і становила 10 895 тисяч га, погодні умови сприяли майже рекордній урожайності зернових культур (до 52,1 ц/га).

За попередніми оцінками Мінагрополітики, 2023 року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці — 21,7 мільйона тонн, ячменю — 5,7 мільйона тонн, кукурудзи — 28,5 мільйона тонн.

Валове виробництво олійних культур досягне 21,6 мільйона тонн. Урожай соняшнику прогнозують на рівні 13 мільйонів тонн. Ріпаку, як прогнозують, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки — 4 мільйони тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,6 мільйона тонн, повідомляє Мінагрополітики.