Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в січні і в лютому в Україну прийдуть сильні морози.
У перших числах грудня українців вже чекають легкі морози вночі, вдень близько нуля. Так буде тривати до 4 грудня.
На початку січня очікується невеликий мороз: – 3° ….– 4°, потім, до 6 січня, прийде потепління до +1°. Далі аж до 13 січня морози –12°.
З 16-17 січня очікується дводенна відлига, а з 18 по 23 січня прийдуть найсильніші морози зими 2018 року. Стовпчик термометра покаже – 25°.
При цьому 24-25 січня синоптик знову прогнозує відлигу і невеликий мороз –4° …– 6° з 26 січня і до кінця місяця.
Сніг очікується з 4 по 7 січня і з 12 по 14. З 14 по 16 січня можливий мокрий сніг з дощем.
У лютому в Україні, на думку синоптика, також буде нестабільна погода.
З 1 по 3 лютого морози – 5 …– 7 вдень. З 10 лютого знову відлига: +1° … + 3°, а потім до кінця місяця морози. Пік похолодання доведеться ближче до 18 лютого, коли знову зафіксують –20° …– 25°. Така холодна температура протримається кілька днів – до 21 лютого. А потім істотно потеплішає: – 6°…– 7°.
Сніг очікується з 2 по 3 лютого, потім сніг з дощем 7 лютого, потім знову буде сніг – 14-15 і з 22 по 25 лютого.