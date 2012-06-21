За попередніми даними, валовий збір зернових культур в Україні у 2017/2018 маркетинговому році залежно від погодних умов очікують на рівні від 60,2 до 63 млн тонн. Такі дані озвучили в Мінагрополітики під час засідання робочої групи з питань функціонування ринку зерна під головуванням заступника міністра Олени Ковальової.
Голова Української зернової асоціації Микола Горбачов зазначив, що УЗА цьогорічний урожай зернових оцінює на рівні 63,7 млн тонн, співвідношення пшениці 1-3 класу до 4-6 класу становить 60:40.
«Потреби країни у продовольчому зерні для кормових цілей та для переробної промисловості задоволено повністю. Обсяг експорту перевищуватиме об’єм внутрішнього споживання», — передає слова Олени Ковальової прес-служба Мінагрополітики.
Станом на 4 серпня вже зібрано 30,9 млн тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур з 8,2 млн га (85% від прогнозних 9,7 млн га) за середньої врожайності 37,4 ц/га. Херсонська, Миколаївська й Кіровоградська області вже завершили збирання ранніх зернових.
Зокрема зібрано: пшениці — 22,0 млн тонн з 5,5 млн га (86% від 6,4 млн га) за середньої врожайності 40,1 ц/га; ячменю — 7,4 млн тонн з 2,2 млн га (89% від 2,5 млн га) за середньої врожайності 33,2 ц/га; жита — 228 тис. тонн із 79 тис. га (47% від 169 тис. га) за врожайності 28,8 ц/га; вівса — 112 тис. тонн з 42 тис. га (21% від 198 тис. га) за врожайності 26,5 ц/га; гороху — 1,1 млн тонн з 399 тис. га (97% від 410 тис. га) за середньої врожайності 26,4 ц/га. Крім того, зібрано 2 млн тонн зерна ріпаку із 736 тис. га (94% від 786 тис. га) за врожайності 27,4 ц/га.
Найвища врожайність ранніх культур у господарствах Хмельницької (55,8 ц/га), Івано-Франківської (52,9), Львівської (49,6), Чернівецької (48,6), Вінницької (48,4) та Тернопільської (48,4 ц/га) областей.