Попри тривалу повномасштабну війну, розв’язану росією, багато українців потребують різнопланової медичної допомоги та, відповідно, лікарських засобів. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зазначимо, що в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки», за якою громадяни можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, незалежно від місця перебування.

Так, 27 лютого 2023 року набрав чинності наказ МОЗ №351, яким затверджено оновлений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

До оновленого Реєструвключено лікарські засоби, що застосовуються у разі серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового та нецукрового діабетів, у разі розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ), потреби в імуносупресії.

Тож на сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну і 9 комбінованих лікарських засобів.

У таблиці можна побачити:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);

назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.

Саме в останньому стовпці міститься інформація про суму доплати за упаковку та можна побачити всі повністю безоплатні «доступні ліки».