Уряд ухвалив Порядок реалізації програми медичних гарантій на 2024 рік. На неї буде спрямовано майже 159 мільярдів гривень, що на 16 мільярдів більше, ніж торік. Зокрема 5,2 мільярда — на реімбурсацію лікарських засобів. 2024 року програму медгарантій буде сфокусовано на відновленні здоров’я та людського потенціалу.

«Якість, доступність та безплатність медичної допомоги для українців — три ключові параметри, над реалізацією яких працюємо в міністерстві. Саме їх покладено в основу програми медичних гарантій на 2024 рік. Дякую всім членам уряду, хто своїм «за» підтримав цю постанову.

Другий рік наша країна живе в умовах повномасштабної війни. Щодня наша медична система змушена долати нові виклики та проходити випробування на стійкість. Попри всі складнощі ми не зменшуємо переліку медичних послуг, які фінансує держава. Більше того, ми цей перелік розширюємо, — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. — З огляду на потреби ветеранів створюємо можливості універсального доступу до медичної допомоги для всіх українців. Війна, пов’язане з нею збільшення кількості травм та загострення хронічних захворювань диктують необхідність удосконалення системи оплати за медичну допомогу хірургічного напряму (політравма, опіки тощо). Тому наступного року збільшуємо відповідні тарифи, зокрема за такими групами, як опіки та реконструктивна хірургія, на майже 13 мільярдів гривень».

Програма медгарантій-2024 охоплюватиме всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану, екстрену, паліативну та медичну реабілітацію. А також медичну допомогу дітям до 16 років та допомогу під час вагітності та пологів.

Загалом у програмі медгарантій на наступний рік передбачено 44 пакети послуг, серед яких три нові: лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro), лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів, лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Програма реімбурсації «Доступні ліки» розвиватиметься в межах наявних напрямів (серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання (зокрема з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів), цукровий та нецукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді, знеболювальні для паліативних пацієнтів). 2024 року заплановано розширення переліку ліків проти розладу психіки та поведінки, які пацієнти зможуть отримати безплатно або з частковою доплатою.

Тарифи за пакетами програми медичних гарантій у 2024 році вдосконалено та пріоритезовано. Зокрема, вдосконалено тарифи на реабілітаційні послуги та хірургічні операції, які передбачатимуть ширше застосування підвищувальних коефіцієнтів залежно від складності послуги.

Пріоритетом залишається охорона материнства і дитинства. За одним із найвищих тарифів у програмі медичних гарантій оплачуватиметься неонатальна допомога. На 2024 рік тариф переглянуто, розмір оплати більше залежатиме від складності випадку.

Збережено тарифи на лікування онкологічних захворювань. Пріоритетними залишаються шість досліджень для раннього виявлення онкологічних хвороб.

Особливу увагу приділено психологічній допомозі. Зокрема, діятиме пакет психологічної підтримки на первинному рівні, впроваджений 2022 року, збільшено тариф на стаціонарну психіатричну допомогу, який також залежатиме від складності випадку. Продовжать надавати психіатричну допомогу мобільні мультидисциплінарні команди, триватиме створення та функціонування центрів ментального здоров’я.

Надзвичайно важливі сталість функціонування мережі закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги нашим громадянам в зоні бойових дій.

Джерело:

Міністерство охорони здоров’я