7 жовтня відбулася координаційна нарада Уряду з регіонами та громадами щодо реалізації Програми підтримки прифронтових регіонів. Мета — узгодити подальші кроки і визначити додаткові інструменти, які допоможуть людям у прифронтових громадах мати доступ до житла, роботи, освіти, медицини та інших базових послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у нараді взяв Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступники Міністра Олексій Рябикін та Костянтин Ковальчук, а також керівники обласних військових адміністрацій і представники територіальних громад прифронтових областей.

До обговорення долучилися профільні міністерства та органи влади – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Пенсійний фонд України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Прифронтові громади живуть у найскладніших умовах. Люди там працюють, виховують дітей, відновлюють свої міста під обстрілами. Ми маємо створити для них нормальні умови життя - житло, роботу, базові сервіси. Це і є мета Програми підтримки прифронтових регіонів», - зазначив Віце-прем’єр-Міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Основні напрями, які вже діють:

Доступне житло:

Розширення програми «єОселя» – фінансування 70% першого внеску на житлову іпотеку для ВПО та осіб, які проживають на прифронтових територіях. Станом на 3 жовтня подано 99 заявок, 3 вже профінансовано, 96 знаходяться в опрацюванні.

Соціальна підтримка:

  • Виплати на тверде паливо – для кожного домогосподарства 19 400 грн;
  • Забезпечення безоплатною електроенергією – 100 кВт на людину, 300 – на домогосподарство;
  • Підвищення оплати суспільно корисних робіт – до 16 тис. грн.

Освіта:

  • Безоплатне харчування для 674 668 дітей – всіх учнів прифронтових регіонів та 1–4 класів по всій Україні;
  • Розподілено 764 млн грн для закупівлі близько 200 шкільних автобусів;
  • Модернізація харчоблоків – розподілено 958,7 млн грн;
  • Гранти на навчання у ЗВО для 1100 вступників з Запорізької, Сумської, Харківської та Миколаївської областей.

Безпека:

  • Будівництво 96 захисних споруд у закладах освіти;
  • Посилення протипожежного захисту в 68 закладах освіти.

Підтримка бізнесу:

  • Бронювання 100% військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах
  • Розширення кредитної програми «5-7-9» – збільшення строку дії кредитів до 5 років. У 2025 році видано 3 тис. кредитів на понад 14 млрд грн
  • Грантова програма «Власна справа» – збільшено ліміти до 500 тис. грн
  • Програма «Гранти на відновлення» – до 16 млн грн на модернізацію та відновлення обладнання.

Підтримка аграріїв:

  • Субсидія для аграріїв у зонах бойових дій – 1000 грн на кожен гектар
  • Компенсація 30% на вирощування посадкового матеріалу
  • Гранти на сади та теплиці – до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

Охорона здоров'я:

  • Надбавки для медиків, хто працює у сільських та віддалених громадах – 20% до заробітної плати. Всього надано доплату 168 надавачам на загальну суму 22,5 млн грн
  • Підвищення заробітної плати для працівників екстреної медичної допомоги
  • Одноразова грошова допомога 200 тис. гривень для випускників-інтернів, які працевлаштувалися на територіях активних бойових дій. Подано 12 заяв.
  • Під час обговорення урядовці зосередили увагу на конкретних запитах від прифронтових громад. Йдеться про потреби, які стосуються базових речей — тепла, води, житла, доріг, стабільної роботи комунальних підприємств.

Після попередньої зустрічі у вересні частину запитів уже вдалося закрити. Родини внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу на придбання твердого палива, у Харківській області профінансовано ремонти житла для тимчасового проживання переселенців, виділено кошти з резервного фонду на покриття заборгованості з водопостачання в громадах Дніпропетровської області.

Інші питання залишаються у процесі опрацювання. Йдеться про створення механізму страхування воєнних ризиків для бізнесу, оновлення правил казначейських платежів, удосконалення обліку зруйнованого майна та підтримку підприємств, що забезпечують критичні послуги у громадах.

«Програма підтримки прифронтових громад стала робочим інструментом, а не просто переліком намірів. Ми бачимо конкретні результати – це особливо важливо перед складним опалювальним сезоном. Наступний пакет допомоги має закріпити ці рішення і дати громадам передбачуваність у плануванні», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

Зараз Міністерство разом із регіонами та громадами готує новий пакет підтримки. Серед пріоритетів — ремонт критичної інфраструктури, відновлення евакуаційних маршрутів, облаштування укриттів у школах, розширення програм для медиків і продовження фіксованих тарифів на електроенергію для населення.