7 жовтня відбулася координаційна нарада Уряду з регіонами та громадами щодо реалізації Програми підтримки прифронтових регіонів. Мета — узгодити подальші кроки і визначити додаткові інструменти, які допоможуть людям у прифронтових громадах мати доступ до житла, роботи, освіти, медицини та інших базових послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Участь у нараді взяв Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступники Міністра Олексій Рябикін та Костянтин Ковальчук, а також керівники обласних військових адміністрацій і представники територіальних громад прифронтових областей.
До обговорення долучилися профільні міністерства та органи влади – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Пенсійний фонд України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Прифронтові громади живуть у найскладніших умовах. Люди там працюють, виховують дітей, відновлюють свої міста під обстрілами. Ми маємо створити для них нормальні умови життя - житло, роботу, базові сервіси. Це і є мета Програми підтримки прифронтових регіонів», - зазначив Віце-прем’єр-Міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Основні напрями, які вже діють:
Доступне житло:
Розширення програми «єОселя» – фінансування 70% першого внеску на житлову іпотеку для ВПО та осіб, які проживають на прифронтових територіях. Станом на 3 жовтня подано 99 заявок, 3 вже профінансовано, 96 знаходяться в опрацюванні.
Соціальна підтримка:
- Виплати на тверде паливо – для кожного домогосподарства 19 400 грн;
- Забезпечення безоплатною електроенергією – 100 кВт на людину, 300 – на домогосподарство;
- Підвищення оплати суспільно корисних робіт – до 16 тис. грн.
Освіта:
- Безоплатне харчування для 674 668 дітей – всіх учнів прифронтових регіонів та 1–4 класів по всій Україні;
- Розподілено 764 млн грн для закупівлі близько 200 шкільних автобусів;
- Модернізація харчоблоків – розподілено 958,7 млн грн;
- Гранти на навчання у ЗВО для 1100 вступників з Запорізької, Сумської, Харківської та Миколаївської областей.
Безпека:
- Будівництво 96 захисних споруд у закладах освіти;
- Посилення протипожежного захисту в 68 закладах освіти.
Підтримка бізнесу:
- Бронювання 100% військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах
- Розширення кредитної програми «5-7-9» – збільшення строку дії кредитів до 5 років. У 2025 році видано 3 тис. кредитів на понад 14 млрд грн
- Грантова програма «Власна справа» – збільшено ліміти до 500 тис. грн
- Програма «Гранти на відновлення» – до 16 млн грн на модернізацію та відновлення обладнання.
Підтримка аграріїв:
- Субсидія для аграріїв у зонах бойових дій – 1000 грн на кожен гектар
- Компенсація 30% на вирощування посадкового матеріалу
- Гранти на сади та теплиці – до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.
Охорона здоров'я:
- Надбавки для медиків, хто працює у сільських та віддалених громадах – 20% до заробітної плати. Всього надано доплату 168 надавачам на загальну суму 22,5 млн грн
- Підвищення заробітної плати для працівників екстреної медичної допомоги
- Одноразова грошова допомога 200 тис. гривень для випускників-інтернів, які працевлаштувалися на територіях активних бойових дій. Подано 12 заяв.
- Під час обговорення урядовці зосередили увагу на конкретних запитах від прифронтових громад. Йдеться про потреби, які стосуються базових речей — тепла, води, житла, доріг, стабільної роботи комунальних підприємств.
Після попередньої зустрічі у вересні частину запитів уже вдалося закрити. Родини внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу на придбання твердого палива, у Харківській області профінансовано ремонти житла для тимчасового проживання переселенців, виділено кошти з резервного фонду на покриття заборгованості з водопостачання в громадах Дніпропетровської області.
Інші питання залишаються у процесі опрацювання. Йдеться про створення механізму страхування воєнних ризиків для бізнесу, оновлення правил казначейських платежів, удосконалення обліку зруйнованого майна та підтримку підприємств, що забезпечують критичні послуги у громадах.
«Програма підтримки прифронтових громад стала робочим інструментом, а не просто переліком намірів. Ми бачимо конкретні результати – це особливо важливо перед складним опалювальним сезоном. Наступний пакет допомоги має закріпити ці рішення і дати громадам передбачуваність у плануванні», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.
Зараз Міністерство разом із регіонами та громадами готує новий пакет підтримки. Серед пріоритетів — ремонт критичної інфраструктури, відновлення евакуаційних маршрутів, облаштування укриттів у школах, розширення програм для медиків і продовження фіксованих тарифів на електроенергію для населення.