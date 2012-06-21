4 лютого в Києві за підтримки програми розвитку ООН в Україні стартує перша академія краудфандингу для підприємців, які постраждали від конфлікту на Донбасі.
Студентами академії стали підприємці, які вже є грантоотримувачами або брали участь у конкурсі бізнес-грантів програми розвитку ООН. Всі вони – переселенці або місцеві мешканці Донецької і Луганської областей, чий бізнес постраждав внаслідок конфлікту. Експерти з краудфандингу відібрали 15 найбільш цікавих та соціально значущих проектів, запропонованих учасниками.
Напрями розвитку бізнесу, що були відібрані, дуже різні. Наприклад, Яна Дідковська із Полтави планує за допомогою краудфандингу профінансувати створення веб-сайту про медичний туризм в Україні для іноземців, а Дмитро Боровченко із Києва хоче вирішити житлові проблеми вимушених переселенців зі Сходу України та Криму і збудувати будинок площею 100-150 кв. м за популярною на Заході каркасною технологією. Генадій Леляков збирається надавати послуги у сфері садівництва та ландшафтного дизайну для навчальних закладів у Луганській області. Є й ті, хто планують навчати та розвивати дітей або надавати юридичні послуги. Також учасниками були запропоновані ідеї в IT-сфері, готельно-ресторанному та туристичному бізнесі.
Як переконати людей, що ідея зовсім незнайомої людини дійсно варта уваги, і в неї доцільно інвестувати? Саме цьому міжнародні та українські експерти разом з командою програми розвитку ООН навчатимуть підприємців в академії краудфандингу.
Протягом лютого в академії українські підприємці дізнаються, що потрібно для запуску успішної краудфандингової кампанії, як створити концепцію та бізнес-план для її проведення. А вже в березні вони запустять власні бізнеси на онлайн-платформі «Спільнокошт». Таким чином, учасники планують залучити на реалізацію запропонованих ідей від 10 000 до 75 000 гривень інвестицій. З кожною групою підприємців буде працювати ментор, котрий допомагатиме учасникам з проектами протягом усього терміну навчання в а кадемії краудфандингу.
ДОВІДКА «УК»
Ще кілька років тому слово «краудфандинг» було незрозумілим для більшості українців, а зараз на краудфандингових платформах збираються десятки тисяч гривень для реалізації різних проектів. Та все ж ідея збирати таким чином кошти на розвиток та відкриття бізнесу – нова для України. За словами представників провідної краудфандингової платформи «Спільнокошт», раніше українці таким методом шукали фінансування здебільшого для некомерційних проектів.
Ця ініціатива реалізується Програмою відновлення і налагодження миру програми розвитку ООН завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні.
Інформацію надано Посольством Великої Британії в Україні.