Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та розширення Гертом Яном Коопманом. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. З боку представників Європейської Комісії у зустрічі взяли участь керівник Служби питань України Генерального директорату з питань політики сусідства та розширення Анна Ярош-Фрііс, керівник відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань політики сусідства та розширення Марлен Розмарі Мадсен та керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне.

Під час зустрічі Міністр фінансів України подякував ЄС за всебічну підтримку України та надання макрофінансової допомоги:

«Вдячний Європейському Союзу за програму макрофінансової допомоги із загальним фінансуванням у розмірі 18 млрд євро. У 2023 році ЄС є найбільшим донором України. Фінансування продовжує надходити вчасно та ритмічно щомісяця, що є важливим фактором для Уряду України аби вчасно забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету та надалі продовжувати зберігати макроекономічну стабільність в Україні впродовж повномасштабної війни».

Сторони обговорили питання підготовки та імплементації Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) від ЄС. Нагадаємо, що під час Конференції з відновлення України (URC-2023), представники Європейської Комісії анонсували створення спеціального Фінансового інструменту для України, що передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотирирічний період.

«Фінансовий інструмент для України буде направлено на підтримку макрофінансової стабільності України, сприятиме відновленню і реконструкції, а також модернізації нашої країни під час впровадження ключових реформ на шляху вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово узгоджуватиметься з правилами та стандартами ЄС», - зазначив Сергій Марченко.

Фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС включатиме в себе три основні складові:

Фінансова підтримка у вигляді грантів та позик. Це забезпечить стабільне та передбачуване фінансування, направлене на підтримку фінансової стабільності України, водночас забезпечуючи міцну основу для захисту бюджету ЄС;

Спеціальна інвестиційна структура, що призначена для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій для відновлення України. Це доповнить вже існуючі інструменти підтримки України, такі як бюджетні гарантії, фінансові інструменти або змішане фінансування;

Технічна допомога. Зокрема, експертна підтримка реформ, підтримка муніципалітетів, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги. У рамках цієї складової також можна буде підтримувати інші ініціативи, спрямовані на реагування на російську агресію проти України, в тому числі на забезпечення дотримання міжнародного права щодо злочинів, скоєних росією на території України.

«Для імплементації Ukraine Facility, Уряд України має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізувати реформи та інвестиції, які необхідно буде здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Значний акцент буде зроблено на реформі державного управління, належному урядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та ефективному управлінні фінансами», - зазначив Сергій Марченко.