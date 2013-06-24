Фінансування буде надано у межах гранту з підтримки переробних підприємств, що реалізується Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у партнерстві з Міністерством економіки України. З огляду на велику кількість заявок і значний інтерес з боку підприємств переробної галузі було ухвалене рішення збільшити суму грантового фінансування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загальний обсяг фінансування грантової програми для підтримки інноваційної трансформації та розвитку українських підприємств становитиме $11 млн, а у межах програми буде надано близько 75 грантів (раніше планувалось близько 25 грантів).

«Розвиток українських виробників і залучення інвестицій в реальний сектор — пріоритет Міністерства економіки. Наша стратегія – переробка і розвиток високотехнологічних галузей. Маємо збільшити долю переробки в структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%, адже немає прикладів успішних сировинних держав. Сировинність часто навпаки синонім бідності», — каже Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню ефективності використання інших ресурсів, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

Довідково

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі".