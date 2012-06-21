У Запоріжжі триває реалізація програми «Запорізький трамвай». Перший трамвай уже зібрали, тривають налагодження й іспити. Розпочали збирати другий. Запорізький міський голова Володимир Буряк так прокоментував перші результати цієї роботи:
«Фактично налагоджуємо в нашому місті виробництво великогабаритного трамвая. На першому трамваї треба було опрацювати технологію, щоб у подальшому забезпечити їхнє безперебійне збирання на потужностях Запоріжелектротрансу. Сьогодні ми впевнилися, що такі можливості в підприємства є. Багато міст України хотіли б налагодити збирання трамваїв у себе, але в них нема виробничої бази, що збереглася в Запоріжжі. Це не тільки обладнання, виробничі майданчики, а й кваліфіковані фахівці», — зазначив він.
Міський голова впевнений, що другий трамвай зберуть швидше. Бригада, яка працює на цій ділянці, здобула необхідний досвід. Є також нагляд профільного інституту, представників фірми — виробника кузовів.
Перші результати цієї кропіткої роботи вже є. Запоріжелектротранс отримав потрібну документацію на збирання 50 трамваїв такого типу. Він став ліцензійним підприємством, яке має право випускати запорізький трамвай із застосуванням великогабаритного збирання.
Торік, вивчивши можливості виробничої бази КП «Запоріжелектротранс», міський голова впевнився, що в підприємства є необхідне обладнання та фахівці для виконання капремонтів трамваїв і для Запоріжжя, і для інших міст України. Одразу виникла ідея організувати на базі підприємства збирання трамваїв, закуповуючи необхідні комплектуючі. Тож програма «Запорізький трамвай» стала реальністю, хоч багато хто в цьому сумнівався.
Запоріжелектротранс отримав дозвіл на придбання 35 автобусів великої місткості (на 100 посадкових місць) за умови фінансового лізингу. Володимир Буряк із цього приводу зазначив, що в бюджеті Запоріжжя на 2017 рік передбачено 46 мільйонів гривень. Вартість автобусів можна буде виплачувати протягом кількох років, але вони вже перевозитимуть пасажирів на маршрутах. Це дасть змогу за короткі терміни збільшити кількість великих автобусів у Запоріжжі.
У місті велику увагу приділено розвитку електротранспорту. Однак трамвайні й тролейбусні маршрути є не у всіх районах, зокрема спальних. До того ж, навіть за наявності таких маршрутів їх не завжди достатньо, особливо в годину пік. У такій ситуації в запоріжців з’явиться змога добратися до роботи та додому не тільки в маршрутному таксі, а й у сучасному автобусі великої місткості, який відповідає всім вимогам безпеки.