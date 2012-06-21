Усі затверджені цього тижня під час засідання Кабінету Міністрів урядові програми, спрямовані на підтримку аграрного сектору, схвалила громадська рада при Міністерстві аграрної політики та продовольства.
Участь у засіданні взяли заступники міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова, Віктор Шеремета, народні депутати України, представники Національного комітету з промислового розвитку, наукових інституцій, органів державної влади та громадських організацій.
«Особливості цьогорічних програм — безпрецедентний фінансовий ресурс безпосередньої підтримки обсягом 6,3 мільярда гривень, а також його концентрація в найпріоритетніших галузях. Ми виходили з позицій того, де державна допомога буде найефективнішою, які галузі несуть значне соціальне навантаження, створюють нові робочі місця й дають потужний поштовх для економічного зростання країни», — зауважила Олена Ковальова.
Представники громадськості схвально поставилися до представлених механізмів використання коштів державної підтримки й висловили готовність долучитись до їх удосконалення. Серед побажань членів громадської ради прозвучала пропозиція розширити термін чинності програм хоч на 3—5 років, щоб учасники ринку могли прогнозувати і планувати свою діяльність з урахуванням державної підтримки.
Окрему увагу було приділено новій програмі підтримки розвитку фермерських господарств та кооперації, на яку в державному бюджеті передбачено мільярд гривень. «Наповнення програми відбувалося у тісній кооперації з представниками фермерів, і в ній знайшли відображення їхні побажання. Завдяки системній підтримці фермери стануть відігравати значно помітнішу, а згодом і ключову роль у сільському господарстві», — підкреслив Віктор Шеремета.
Сторони домовилися про можливий перегляд механізмів використання коштів програм підтримки після їх піврічної апробації. Усі пропозиції громадськості буде враховано під час напрацювання вдосконалень для подальшої реалізації програм.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»