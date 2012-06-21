Рада виконавчих директорів МВФ має переконатися, що Україна має прогрес із запровадженням плану реформ. Про це заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон в інтерв'ю «Економічній правді», відповідаючи на запитання «Чи може Україна розраховувати на наступний транш, і коли саме?».
«Зараз дуже завчасно робити будь-які прогнози щодо цього. Спочатку ми маємо побачити, що реформи, потрібні для цього перегляду програми, є дійсно запровадженими. Нарешті, Рада виконавчих директорів МВФ має переконатися, що Україна має прогрес із запровадженням плану реформ», — наголосив пан Ліптон.
Говорячи про виконання Україною поточної програми, перший заступник голови МВФ сказав: «Подивімося на велику картину. Україна провела величезну роботу зі стабілізації: відновлення контролю над бюджетом, подолання дефіцитів газової системи, відновлення конкурентоспроможності, або вирішення проблем банківської системи. Це все дуже важливі досягнення, які поставили Україну на шлях стійкого зростання».
Проте, за словами пана Ліптона, є ризики повернення назад. Зростання заробітної плати у державному секторі та деяких частинах приватного сектора було дуже високим порівняно з інфляцією.
«Якщо така ситуація зберігатиметься, це негативно позначиться на рентабельності та конкурентоспроможності, а, зрештою, загрожуватиме повернути Україну туди, де вона була три роки тому. Тобто, Україна буде не в змозі конкурувати на міжнародному рівні. Так само існує багато інших ініціатив, які можуть призвести до зростання бюджетного дефіциту та загрожувати стабільності країни», — заявив представник МВФ.
Він наголосив, що на шляху до стійкого швидкого зростання Україна також має зробити кроки вперед, як планувалося. «Наприклад, пенсійна реформа є дуже важливою для всіх людей. Немає жодного сенсу в тому, щоб українці виходили на пенсію у більш ранньому віці, щоб отримувати малі пенсійні виплати, які не здатні забезпечити гідне та стабільне життя. Потрібно це вирішити через пенсійну реформу», — заявив пан Ліптон.