Напередодні саміту «Східного партнерства», запланованого наступного тижня в Брюсселі, в Україну прибув Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган. Під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком він оцінив динаміку реформ в Україні за останній період, підтвердивши готовність ЄС і надалі надавати всебічну підтримку на шляху внутрішніх перетворень, спрямованих на подальше зближення з Європейським Союзом.

Глава держави поінформував поважного гостя про розвиток безпекової ситуації на Донбасі, привернувши увагу до істотного погіршення ситуації з дотриманням прав людини на окупованому РФ Кримському півострові.

Єврокомісар Йоганнес Ган зичить нам успіху на європейському шляху. Фото Михайла ПАЛІНЧАКА

Президент подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку територіальної цілісності, свідченням чого стало голосування у Третьому комітеті за проект резолюції Генасамблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму, повідомляє департамент прес-служби АП.

Набуття чинності та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стали потужним імпульсом прискорення структурних реформ у нашій державі. Це в розмові з Єврокомісаром сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він розповів про перебіг пенсійної, медичної, освітньої реформ, реформи державної служби, а також наголосив, що на порядку денному серед іншого — приватизація, реалізація політики енергоефективності й енергонезалежності, а також реформа корпоративного управління в державних холдингах, передусім у НАК «Нафтогаз України».

«Нам вдалося ухвалити важливі реформи, а Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік. У першому читанні також ухвалено проект закону про приватизацію», — підкреслив Прем’єр-міністр, додавши, що все це кроки на шляху досягнення ключової мети — забезпечення стійкого економічного зростання.

Сторони також торкнулися ухвалення й виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Як передбачають, моніторинг виконаної за планом роботи та його актуалізація відбуватиметься щокварталу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Наприкінці жовтня ми провели спеціальне засідання уряду, розглянули стан і проблеми з імплементацією, затвердили урядовий план заходів з виконання угоди і нині готуємо дорожню карту взаємодії між урядом і Верховною Радою щодо виконання угоди. Ми сконцентровані на вдосконаленні управлінських процесів», — запевнив Володимир Гройсман.

Він запропонував Єврокомісарові розглянути питання подальшої підтримки України насамперед у впровадженні соціально важливих реформ в освіті, медицині, децентралізації, приватизації, земельних відносинах.

Йоганнес Ган наголосив, що прогрес змін в Україні очевидний: «Ми хочемо привітати урядову команду з реалізацією реформ». Він погодився, що всі питання, які виникають у сфері імплементації окремих положень Угоди про асоціацію, буде вирішено відповідно до взятих Україною обов’язків і чинних процедур. 

Відділ новин
«Урядового кур’єра»