Напередодні саміту «Східного партнерства», запланованого наступного тижня в Брюсселі, в Україну прибув Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган. Під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком він оцінив динаміку реформ в Україні за останній період, підтвердивши готовність ЄС і надалі надавати всебічну підтримку на шляху внутрішніх перетворень, спрямованих на подальше зближення з Європейським Союзом.
Глава держави поінформував поважного гостя про розвиток безпекової ситуації на Донбасі, привернувши увагу до істотного погіршення ситуації з дотриманням прав людини на окупованому РФ Кримському півострові.
Президент подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку територіальної цілісності, свідченням чого стало голосування у Третьому комітеті за проект резолюції Генасамблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму, повідомляє департамент прес-служби АП.
Набуття чинності та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стали потужним імпульсом прискорення структурних реформ у нашій державі. Це в розмові з Єврокомісаром сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він розповів про перебіг пенсійної, медичної, освітньої реформ, реформи державної служби, а також наголосив, що на порядку денному серед іншого — приватизація, реалізація політики енергоефективності й енергонезалежності, а також реформа корпоративного управління в державних холдингах, передусім у НАК «Нафтогаз України».
«Нам вдалося ухвалити важливі реформи, а Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік. У першому читанні також ухвалено проект закону про приватизацію», — підкреслив Прем’єр-міністр, додавши, що все це кроки на шляху досягнення ключової мети — забезпечення стійкого економічного зростання.
Сторони також торкнулися ухвалення й виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Як передбачають, моніторинг виконаної за планом роботи та його актуалізація відбуватиметься щокварталу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Наприкінці жовтня ми провели спеціальне засідання уряду, розглянули стан і проблеми з імплементацією, затвердили урядовий план заходів з виконання угоди і нині готуємо дорожню карту взаємодії між урядом і Верховною Радою щодо виконання угоди. Ми сконцентровані на вдосконаленні управлінських процесів», — запевнив Володимир Гройсман.
Він запропонував Єврокомісарові розглянути питання подальшої підтримки України насамперед у впровадженні соціально важливих реформ в освіті, медицині, децентралізації, приватизації, земельних відносинах.
Йоганнес Ган наголосив, що прогрес змін в Україні очевидний: «Ми хочемо привітати урядову команду з реалізацією реформ». Він погодився, що всі питання, які виникають у сфері імплементації окремих положень Угоди про асоціацію, буде вирішено відповідно до взятих Україною обов’язків і чинних процедур.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»