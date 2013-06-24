Заходи для стабілізації ситуації в українській енергосистемі розглянули на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Як зазначив глава уряду, внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей.

Прем’єр-міністр заслухав інформацію про здійснені кроки для стабілізації ситуації. Міністр енергетики Герман Галущенко й керівники енергетичних підприємств доповіли про перебіг відновлювальної кампанії на об’єктах, запаси ресурсів та шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону.

«Маємо рішення ENTSO-E, завдяки якому Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дають змогу приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти», — зазначив Денис Шмигаль.

На засіданні з доповідями про перебіг опалювального сезону на підприємствах ЖКГ виступили віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Учасники Антикризового енергетичного штабу обговорили питання заборгованості перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Міненерго поінформувало про вжиті заходи для стабілізації фінансового стану. За підсумками обговорення підготовлено відповідні нормативні акти.

«Стале проходження опалювального сезону — одне із ключових наших завдань. Усі відповідальні отримали завдання й доручення. Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність — наш ключ до успішного подолання викликів зими», — підкреслив Денис Шмигаль.