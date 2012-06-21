Ще 1 квітня 2020 року уряд затвердив пакет заходів для підтримки пенсіонерів у період економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу СOVID-19. Один із цих заходів - проведення у травні щорічної індексації пенсій відповідно до пенсійного законодавства.
Підвищені виплати отримають насамперед 8,4 мільйона літніх українців з числа осіб, кому пенсії призначено відповідно до Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також люди з категорії осіб, що звільнені з військової служби та деяких інших осіб.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду 29 квітня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, середній розмір підвищення пенсійних виплат після індексації становитиме 260 гривень. Найменше підвищення –100 гривень.
Ті пенсіонери, яким пенсію призначено з урахування страхового стажу у жінок 30 років, а у чоловіків – 35 років, встановлено мінімальний гарантований розмір пенсії, а це не менше 2,1 тисячі гривень.
Марина Лазебна зауважила, що кошти на ці виплати передбачено в Державному бюджеті України. А Пенсійний фонд повністю готовий до виплат індексованих пенсій, починаючи з 4 травня і протягом усього виплатного періоду.
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«Урядового кур’єра»