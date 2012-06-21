Прокуратурою Миколаївської області виявлено чергові порушення при відведенні Рибаківською та Коблівською сільськими радами шести земельних ділянок чорноморського узбережжя. Установлено, що у 2015 році рішеннями сільських рад надано у приватну власність громадян дві земельні ділянки у с. Рибаківка та чотири у с. Коблеве загальною площею 0,59 га вартістю близько півмільйона гривень для ведення особистого селянського господарства. Зазначені ділянки розташовані у рекреаційно-курортній зоні в межах прибережної захисної смуги Чорного моря та перебували у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства.
Відповідно до вимог законодавства зазначені території мають перебувати виключно у державній власності та призначені для задоволення рекреаційних потреб громадян та їх вільного доступу до узбережжя.
З метою усунення виявлених грубих порушень діючого законодавства, прокуратурою області до Березанського районного суду заявлено шість позовів про скасування незаконних рішень сільських рад та визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки та витребування цих ділянок у власність держави.