За підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) Уряд України розширює та прискорює роботу з протимінної діяльності, посилює підтримку малого та середнього бізнесу, реалізує проекти з відновлення України та інших пріоритетних напрямів. Про ці та інші аспекти співпраці з ПРООН йшлося сьогодні під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з представниками Програми розвитку ООН. Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у заході взяли: помічник Генерального Секретаря ООН, директор Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Івана Живкович, постійний Представник ПРООН в Україні Яко Сільє, а також заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

«Ми сподіваємось, що ПРООН візьме участь у роботі Центру гуманітарного розмінування, зокрема щодо посилення координації між донорами та українським ринком у сфері гуманітарного розмінування. Це має бути «єдине вікно» для роботи з поточними потребами у протимінній діяльності, національними та іноземними операторами, державними інституціями тощо», - зазначила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили програми підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі ветеранського бізнесу, налагодження роботи індустріальних парків, зокрема Уряд планує розробити стратегію з розвитку індустріальних парків, та створення сприятливого бізнес-клімату за рахунок страхування воєнних ризиків. Івана Живкович відзначила, що ПРООН продовжує докладати зусиль зі зміцнення українського бізнесу. Наразі організація розробляє програму підтримки щодо активізації приватного сектору. Крім того, ПРООН планує у подальшому приділити увагу розвитку індустріальних парків в Україні та надалі сприяти створенню ринку страхування воєнних ризиків як для іноземних, так і українських підприємців.

Окремо Юлія Свириденко наголосила на проблемі безробіття в Україні. Уряд впровадив низку програм для стимулювання самозайнятості, в тому числі серед ветеранів, також працює механізм, за яким у відділеннях Державного центру зайнятості можна отримати ваучери для безкоштовного навчання та перенавчання за широким колом спеціальностей. Івана Живкович зазначила, що ПРООН впроваджує низку програм з підвищення кваліфікації та навчання і це перспективна галузь для співпраці з українським Урядом.