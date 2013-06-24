За підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) уряд України розширює та прискорює роботу із протимінної діяльності, посилює підтримку малого та середнього бізнесу, реалізує проєкти з відновлення України та інші пріоритетні напрями. Про ці та інші аспекти співпраці з ПРООН йшлося на зустрічі першого віцепрем’єр­міністра — міністра економіки Юлії Свириденко із представниками ПРООН.

«Сподіваємося, що ПРООН візьме участь у роботі Центру гуманітарного розмінування зокрема щодо посилення координації між донорами та українським ринком у галузі гуманітарного розмінування. Це має бути «єдине вікно» для роботи з поточними потребами у протимінній діяльності, національними та іноземними операторами, державними інституціями тощо», — зазначила Юлія Свириденко.

Сторони обговорили програми підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема ветеранського, налагодження роботи індустріальних парків. Серед іншого уряд планує розробити стратегію з розвитку індустріальних парків та створити сприятливий бізнес­клімат за рахунок страхування воєнних ризиків.

Помічник Генсека ООН, директор Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Івана Живкович зазначила, що ПРООН докладає зусиль для зміцнення українського бізнесу. Нині організація розробляє програму підтримки для активізації приватного сектору. ПРООН планує в подальшому приділити увагу розвитку індустріальних парків в Україні та надалі сприяти створенню ринку страхування воєнних ризиків для іноземних і українських підприємців.

Окремо Юлія Свириденко наголосила на проблемі безробіття в Україні. Івана Живкович зазначила, що ПРООН впроваджує певні програми з підвищення кваліфікації та навчання, і це перспективна галузь для співпраці з українським урядом, повідомляє Міністерство економіки.