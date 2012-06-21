Напередодні відбірного матчу до чемпіонату світу з футболу 2018 року збірна України змінює екіпіровку на нову — від відомого іспанського бренду. Презентація її відбулася вчора у Києві.
Нова форма збірної України виконана в традиційних кольорах: головний комплект — жовтий з блакитними елементами. Новинка дизайну — обробка футболки спеціальним орнаментом традиційного українського одягу (вертикальна смуга, що імітує вишивку, знаходиться на лівому лицьовому боці футболки). Крім естетичних моментів виробники обіцяють і відповідну якість — кажуть, пошкодження новій формі під час гри не страшні. Головний «девіз» нової форми: «Міцно зшито!» Іспанці похвалилися невидимими, та дуже міцними швами.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пообіцяв перевірити це твердження в дії: «24 березня перевіримо форму на міцність. Побачимо чи тріщатимуть шви, чи ні. Готуватимемося якісно і сподіваємося, що форма витримає».
Національна команда України вирушить на підготовчий збір до Австрії 18 березня. Чартерним рейсом з Києва вилетять гравці збірної, викликані з «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра», чиї матчі у Прем’єр-лізі України відбулися напередодні. Решта збірників, зокрема й ті, хто виступає в іноземних чемпіонатах, приєднаються до «синьо-жовтих», зігравши матчі за свої клуби.
З 18-го до 22 березня національна команда готуватиметься в австрійському містечку Бад-Тацмансдорф, що розташований у федеральній землі Бургенланд. Тренування відбуватимуться на території готелю «Авіта», де, власне, й зупиняться на цей час «синьо-жовті».
Після обіду 22 березня збірна України вирушить до Загреба, куди планує прибути на вечерю.
23 березня на стадіоні «Максимір» заплановано прес-конференцію головного тренера національної команди України Андрія Шевченка та одного з гравців збірної (початок о 18:00) та офіційне тренування українців — о 18:30 (перші 15 хвилин тренування будуть відкритими для ЗМІ).
Відбірний матч чемпіонату світу-2018 Хорватія — Україна розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»