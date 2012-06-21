Першу телефонну розмову із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом провів Президент Петро Порошенко. Він привітав колегу з інавгурацією на посаді глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською адміністрацією. Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягненню миру саме політико-дипломатичним шляхом.
Петро Порошенко і Дональд Трамп висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім поблизу Авдіївки. Лідери країн наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню на цій території, повідомляє департамент прес-служби АП.
Глава нашої держави подякував господареві Білого дому за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він висловився за активізацію економічних і ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць, зростанню добробуту громадян обох країн.
Під час розмови колеги обговорили майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США відбуде міністр закордонних справ України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»