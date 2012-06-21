Продаж нових автомобілів з електродвигуном в країнах ЄС у червні 2017 року збільшився на 54% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 102 625 одиниць.
Найпопулярніший електромобіль в Європі Renault Zoe минулого місяця знайшов 4189 покупців (+ 73%). Він залишається лідером шостий місяць поспіль, повідомляють іноземні ЗМІ.
Zoe активно купують в Німеччині (680), Норвегії (428), Австрії (237) і Португалії (112), і при цьому електромобіль продовжує користуватися неабияким попитом на внутрішньому ринку, у Франції – продано тисячу вісімсот вісімдесят дві автівки.
Друге місце зайняла модель BMW i3: продано 1 634 автомобілів (+ 161%), причому кожні третя з чотирьох проданих машин повністю електрична. Особливо добре модель продається в Норвегії та Німеччини – 420 і 315 автомобілів відповідно.
Третє місце зайняв автомобіль Nissan Leaf з показником 1590 одиниць (+ 4%), четверте – у Tesla Model X – одна 1552 штуки. У п’ятірці лідерів також Mitsubishi Outlander PHEV – 1435 одиниць (-8%).