Протягом двох днів Тернопіль зустрічав весну, влаштувавши різноманітні дійства й розваги. Передусім на Театральному майдані за давніми українськими народними традиціями весну красну закликали-зустрічали всім гуртом, а зиму страшну проганяли. У полатаному кожушку, зношеному взутті та хустині, з порожньою торбою вийшла до тернополян Зима. Розгнівана й сердита на людей, вона покликала собі на допомогу місяць Лютий, але дарма. І хоч казала, що цьогоріч «газ економила, дбала про людей, тепло в їхніх оселях», все одно довелося їй тричі просити пробачення за те, що в «грудні з морозом та снігом не завітала й зустріч нового року всім зіпсувала», і так задрімала, що «річки й ставки льодами не крила», а в лютому «квіти й трави майже зацвітали». Знесилена Зима змушена була залишити українську землю.
Жайворонок прилетів з-за синього моря з ключами весняними. «Бог у праву рученьку мені ключика видав літо відмикати, а лівою — зиму замикати», — прорік.
А тим часом і Весна нітрохи не забарилася. З подарунками прийшла. «Я пробуджую від сну нашу землю чарівну, ниточки для трави я ткала, сорочку сонечку зв’язала, повернула всіх птахів з вирію в рідний дім», — розповіла вона. Трьох місяців-красенів — березень, квітень і травень теж привела. Запевнила, що їй «є з ким працювати, нашу землю рідну прикрашати».
Про весну, все прекрасне й чудове впродовж двох днів співали численні молодіжні й фольклорні гурти: «Кантабіле», «Великодні зернятка», «Пшеничне перевесло». Не могли весну зустрічати й без Весни Світлани, співачки й телеведучої з Івано-Франківська. Дитячі колективи Тернополя теж дали концерти. Хлопчики й дівчатка залюбки взяли участь у конкурсі дитячих малюнків «Весняне місто».
За словами заступника начальника управління культури та мистецтв міської ради Василя Кармазина, для дітей підготували під час днів зустрічі весни чимало спортивно-розважальних заходів. Учні загальноосвітніх закладів обласного центру в Українському домі «Перемога» демонстрували одяг екоспрямування. Організували промоакцію із захисту екологічних ідей серед учнів і студентів. А ще всі охочі могли відвідати майстер-класи із соломоплетіння, різьбярства, гончарства, пізнати премудрості виготовлення ляльок-мотанок. Працювало й гастрономічне містечко.