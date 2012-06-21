З 30 січня по 5 лютого 2017 року в Україні на респіраторні вірусні інфекції занедужало понад 183 тисячі осіб і зареєстровано один летальний випадок унаслідок ускладнення захворювання на грип, повідомляє Еспрес з посиланням на ukr.lb.ua.
«За звітний тиждень захворіло 183 420 осіб, з них 65,1% – діти віком до 17 років», – йдеться в повідомленні Центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я. Сумарний показник захворюваності зараз – на рівні минулого тижня і становить 430 випадків на 100 тисяч населення.
«У цьому сезоні чітко простежується більш рання епідемічна активність грипу (пік захворюваності на 52-му тижні) на відміну від минулого сезону, коли захворюваність сягнула свого піку на п'ятому тижні», – йдеться в повідомленні.
У повідомленні наголошують, що в жодній з областей України епідемічний поріг не перевищено.