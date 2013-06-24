У командуванні Північної операційної зони підбито підсумки роботи за тиждень щодо інженерного забезпечення та облаштування позицій на прикордонних ділянках місцевості. Про це повідомляє прес-служба КОС.

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, протягом останнього тижня вздовж державного кордону викрито понад п’ять тисяч метрів траншей та більше ніж два з половиною кілометри протитанкового рову.

– У прикордонні тривають планові мінування місцевості. Зокрема, використано більше ніж 8 тис. мін. Облаштовано більше ніж 60 вогневих позицій, 120 укриттів для особового склад, більше 150 укриттів для автомобільної та броньованої техніки, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначив командувач, Збройні Сили України постійно працюють над збільшенням своїх оборонних спроможностей і цей процес триватиме й надалі.