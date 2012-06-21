У січні 2017 року Миколаївська митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України 194,0 мільйонів гривень митних платежів.
Середньоденні надходження січня 2017 року становлять 10,2 мільйона гривень.
За цей час митницею було оформлено 3453 митних декларацій (111 декларацій за добу).
Майже 99,7 % митних декларацій оформлено в електронному вигляді. З них із застосуванням принципу «єдиного вікна» — 12,4%.
Середній час оформлення митної декларації складає 1 год. 14 хв. при встановлених законодавством 4 годинах.