Із 2015 року в Україну не пропустили майже 20 тисяч громадян Російської Федерації.
Про це голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Якщо говорити про статистику, то з 2015 року до 3 серпня 2017 року включно відмовлено у в'їзді понад 20 тисячам росіян. Цифри говорять про те, що все ж найбільше відмов було в 2015 році – 10,9 тисяч, в 2017 році – це вже близько трьох тисяч громадян РФ», – сказав він. За словами Цигикала, причини відмови у в'їзді – це, в основному, необгрунтована мета поїздки, перевищення терміну реєстрації, відсутність підтвердження фінансового забезпечення поїздки.
«Якщо говорити про заборону на в'їзд, то на сьогодні йдеться про 3 148 громадян РФ. Із них майже 100 – це відомі російські артисти і публічні особи, які, в основному, незаконно відвідували Крим», – уточнив новий голова прикордонників.