Фінансування соціальних програм в ухваленому урядом проєкті державного бюджету на наступний рік збільшено на 7,3 мільярда гривень, порівняно з цьогорічним показником. «Соціальна складова бюджету за рахунок попередньо проведеного ретельного та адресного планування соціальних видатків дає змогу допомогти більшій кількості людей в умовах обмежених ресурсів та виконати всі соціально значущі програми», — коментує документ міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Пріоритетом уряду залишається пенсійне забезпечення. Це індексація пенсій з 1 березня, яка нарешті відбудеться для всіх пенсіонерів за однаковими правилами; доплати військовим пенсіонерам; перерахунок пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС; розширення програми вікових доплат до пенсій, яку наступного року буде поширено на пенсіонерів віком 70—75 років; встановлення мінімальної пенсійної виплати для людей віком від 70 років у разі повного стажі на рівні 3000 гривень.

На 3,2 мільярда гривень планують збільшити програму субсидій. Майже до 3 мільярдів гривень зростає програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

На 250 мільйонів більше держава спрямує на технічні засоби реабілітації для людей з інвалідністю. Наступного року в держбюджеті на це передбачено близько 2 мільярдів гривень. Передбачає проєкт і цільові соціальні інвестиції в розмірі 1,14 мільярда гривень. Зокрема 100 мільйонів має бути спрямовано на нову програму, яка допоможе малозабезпеченим родинам розпочати власний бізнес.

236 мільйонів гривень держава надасть у вигляді субвенції громадам на розбудову мережі служб підтримки та соціальних послуг для постраждалих від домашнього насильства. А 810 мільйонів гривень громади отримають на забезпечення житлом дітей-сиріт і розвиток сімейних форм виховання.