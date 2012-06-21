Чому середньостатистичному мешканцю України важливо знати все про прожитковий мінімум в Україні? Індексація зарплат, пенсій і соціальних виплат прив'язана до зростання цього показника, а головне, що нижче встановленої державою суми ні держава, ні роботодавець не має права платити.

Прожитковий мінімум: хто визначає і як розраховується

Якою буде прожитковий мінімум - визначає щорічно Верховна Рада для кожної соціально демографічної категорії. Мінімальний прожитковий мінімум формується на базі оціночної вартості найнеобхіднішого продуктового набору, переліку товарів і послуг, які повинні забезпечити повноцінне життя людини. Це називається споживчий кошик і порядок її формування розписано в Законі України «Про прожитковий мінімум» № 966-XIV від 15.07.1999.

Прожитковий мінімум в Україні в 2018 році: що нового

У законі про Державний бюджет України зафіксовано такі етапи збільшення прожиткового мінімуму:

з 1 липня було незначне підвищення до 1777 гривень, а з грудня - 1 853 гривні.

Підвищення торкнулося й інших категорій:

♦ прожитковий мінімум для дітей до шести зафіксовано в 1 тисячу 559 гривень;

♦ на дитину старше шести - 1 тисяча 944 гривні;

♦ для працездатних громадян - 1 тисяча 841 гривня;

♦ для тих, хто втратив працездатність – 1 тисяча 435 гривень.

Процедура розрахунку прожиткового мінімуму в Україні для дітей аналогічна порядку підрахунку для дорослих.

На які показники впливає зміна прожиткового мінімуму в Україні

З огляду на те, що прожитковий мінімум в Україні трохи виріс за останній рік, у зв'язку з цим перерахують й інші виплати.

Наприклад прожитковий мінімум пенсіонера досяг +1435 гривень на місяць і більше, в залежності від категорії. Виходить, що пенсіонери отримали доплату до прожиткового мінімуму аж 62 гривні, у порівнянні з 2017 роком.

Аліменти прив'язуються до розміру прожиткового мінімуму і виплачуються в розмірі не менше 50%. Тому на дітей до шести років стягують 779,5 гривень і 813,0 гривень з 1 грудня, а на дітей з 6 до 18 років зараз потрібно виплачувати 972,0 і 1013,5 гривень вже з зими.

Прожитковий мінімум України: до чого бути готовим

Багато людей в Україні живуть від зарплати до зарплати, так як розмір прожиткового мінімуму не дотягує до потрібної для повноцінного життя суми. Для більшості порятунок у надзвичайних ситуаціях – це взяти кредит онлайн (мікрокредит).

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