Відучора зростають розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Розмір прожиткового мінімуму для українців, які втратили працездатність, зростає з 1712 до 1769 гривень. Це стало підставою для перерахунку тих складових пенсійної виплати, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Це насамперед розмір мінімальної пенсії за віком для пенсіонерів, які не працюють і мають повний страховий стаж. Тим непрацюючим пенсіонерам, які мають значну тривалість страхового стажу і їхні пенсії обчислено з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, більші за мінімальні, перераховано доплату за понаднормовий стаж, яка визначається у відсотках до розміру прожиткового мінімуму.

Збільшено мінімальні пенсійні виплати шахтарям, людям з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, надбавки, доплати, підвищення деяким категоріям громадян.

Перераховано розмір надбавки донорам. З 1 грудня він становить 218,90 гривень.

Перерахунок провели органи Пенсійного фонду України автоматично. Виплату перерахованих пенсій буде розпочато 4 грудня.

Отже, з 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становитиме: для осіб, які втратили працездатність, — 1769 гривень; на одну особу в розрахунку на місяць — 2189 гривень; для працездатних осіб — 2270 гривень; для дітей віком до 6 років — 1921 гривню; для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 гривень.

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